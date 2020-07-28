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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bayramda et ve yağ tüketimi uyarısı

İHA

Kurban Bayramı'nda et ve yağ tüketimine dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Esra Tutal, "Kısa sürede yoğun miktarda et ve yağ tüketimi, çarpıntı yaparak tansiyon ve kan şekerinde yükselmelere yol açabilir" dedi.

Bayramda et ve yağ tüketimi uyarısı

Kurban Bayramı’nda et ve yağ tüketimine dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Esra Tutal, “Kısa sürede yoğun miktarda et ve yağ tüketimi, çarpıntı yaparak tansiyon ve kan şekerinde yükselmelere yol açabilir” dedi.
Kurban Bayramı’nda dikkatsiz beslenmenin özellikle şeker, obezite, yüksek tansiyon, kalp hastalığı gibi zeminde hastalığı olan kişilerde ciddi sağlık problemlerine yol açabileceği uyarısında bulunan Liv Hospital Samsun Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kliniği’nden Uzm. Dr. Esra Tutal, “Kısa sürede yoğun miktarda et ve yağ tüketimi, çarpıntı, tansiyon yükselmesi ve kan şekerinde yükselmelere yol açabilir. Ayrıca yine bu dört günlük sürede et ve yağın yanı sıra tatlı tüketiminde artış kilo alınmasına neden olabilir” diye konuştu.

Kan şekeri takibi önemli
Diyabeti olan hastaların bayram ziyaretlerinde şerbetli tatlı tüketiminden kaçınmalarının önemli olduğunu ifade eden Uzm. Dr. Esra Tutal, şerbetli tatlı tüketiminden ziyade mümkünse az şekerli dondurma veya meyve tüketilmesinin, içecek olarak ise ayran veya az şekerli ev yapımı komposto ya da bitki çaylarının tercih edilmesinin kan şekeri kontrolünün bozulmaması açısından gerekli olduğunu vurguladı.
Uzm. Dr. Esra Tutal, “Bilinçli bir beslenme programı, ara öğün tüketimine devam edilmesi ve diyabetik hastaların düzenli olarak kan şekeri takibine devam etmesi ile bayram dönemi sorunsuz bir şekilde geçirilebilir. Tavsiyeler doğrultusunda beslenilmesi ile sağlıklı bir bayram geçirilecektir” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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