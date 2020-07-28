Samsun'da traktör şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

"Daha dün gibi..."

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Samsun'da traktörün şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Kutlukent mevkisinde saat 07.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şaban Demir idaresindeki 55 AU 203 plakalı traktör direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada, traktör sürücüsü Şaban Demir ile İsmet Kıcır ve Kaya Kıcır yaralandı. Yaralılar, 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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