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OMÜ 'Online Üniversite Tercih Fuarı'nda üniversite adaylarıyla buluşuyor

İHA

Kovid19 salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında fiziki fuarların yapılamadığı bir ortamda Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), online fuarlarda üniversite adaylarıyla bir araya geliyor.

OMÜ 'Online Üniversite Tercih Fuarı'nda üniversite adaylarıyla buluşuyor

Kovid19 salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında fiziki fuarların yapılamadığı bir ortamda Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), online fuarlarda üniversite adaylarıyla bir araya geliyor.
Bunlardan biri de Türkiye genelinde gerçekleştirilen “Online Üniversite Tercih Fuarı”nda Ondokuz Mayıs Üniversitesi de yerini aldı. EKET Fuarcılık tarafından, Milli Eğitim Bakanlığı onayı ile Türkiye’nin en gelişmiş sanal fuar yazılımı kullanılarak gerçekleştirilen Online Üniversite Tercih Fuarı (online.unitercih.com) 28 Temmuz ile 9 Ağustos arasında üniversite adaylarının ziyaretine açık olacak.
Üniversite tercihi yapacak olan öğrenci adayları için her yıl fiziki olarak gerçekleştirilen tercih fuarı Kovid19 salgını nedeniyle bu sene online gerçekleştiriliyor. Online Üniversite Tercih Fuarı’nda aralarında Ondokuz Mayıs Üniversitesinin de yer aldığı dünyanın ve Türkiye’nin önde gelen önemli devlet ve vakıf üniversiteleri, üniversite tercihi yapacak aday öğrenciler ile dijital ortamda buluşuyor.

Üniversiteler ile canlı mesajlaşma ve videolu görüşmeler yapılabilecek
Fuar boyunca aday öğrenciler sanal üniversite stantlarını ziyaret ederek, üniversiteler hakkında ayrıntılı bilgilere ulaşabilecek, üniversite temsilcileri ile online mesajlaşma ve videolu görüşmeler yapabilecekler. Uzman eğitimciler ve akademisyenlerin canlı seminerlerine katılarak bilgi alabilecekler.

Benzersiz bir sanal fuar deneyimi adayları bekliyor
Fuarın gerçekleşeceği sanal sistem Türkiye’de henüz benzeri olmayan ve dünyada ise ender rastlanan bir formatta özel olarak tasarlandı. Öğrencilerin çok da yabancı olmadığı mobil oyunlardan esinlenerek geliştirilen sistem 3 boyutlu grafikleri ile tüm cihazlarda kullanılabilecek. Aynı zamanda daha gerçekçi ve etkileyici bir online fuar deneyimi için Android ve IOS uygulamaları da indirilebilecek.

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