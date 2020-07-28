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Samsun'da trafik sorununa 'akıllı' çözüm Başkan Demir: “Trafik akışını daha konforlu hale getireceğiz”

İHA

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Samsun Akıllı Şehir Projesi" kapsamında karayolu güvenliğini arttırarak trafik akışını daha konforlu hale getireceklerini söyledi.

Samsun'da trafik sorununa 'akıllı' çözüm Başkan Demir: “Trafik akışını daha konforlu hale getireceğiz”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Samsun Akıllı Şehir Projesi” kapsamında karayolu güvenliğini arttırarak trafik akışını daha konforlu hale getireceklerini söyledi.
Başkan Mustafa Demir, "Samsun Akıllı Şehir Projesi" kapsamında yapılması planlanan “Karayolu Kavşak Geometrisi Yenilenmesi, Dinamik Adaptif Sinyalizasyon Uygulaması ve EDS Sistemleri” hakkında Ulaşım Dairesi Başkanı Kadir Gürkan ve teknik ekibinden bilgi aldı.
Başkan Demir yaptığı açıklamada, “Şehrimizde trafiği rahatlatacak çözümleri hayata geçirmek için çalışmaya devam ediyoruz. Çalışmalarımızla karayolu güvenliğini arttırarak trafik akışını daha konforlu hale getireceğiz” dedi.
Ulaşım Dairesi Başkanlığı ziyaretinde Genel Sekreter İlhan Bayram da hazır bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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