Samsun'da trafik sorununa 'akıllı' çözüm Başkan Demir: “Trafik akışını daha konforlu hale getireceğiz”

"Daha dün gibi..."

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Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Samsun Akıllı Şehir Projesi” kapsamında karayolu güvenliğini arttırarak trafik akışını daha konforlu hale getireceklerini söyledi.

Başkan Mustafa Demir, "Samsun Akıllı Şehir Projesi" kapsamında yapılması planlanan “Karayolu Kavşak Geometrisi Yenilenmesi, Dinamik Adaptif Sinyalizasyon Uygulaması ve EDS Sistemleri” hakkında Ulaşım Dairesi Başkanı Kadir Gürkan ve teknik ekibinden bilgi aldı.

Başkan Demir yaptığı açıklamada, “Şehrimizde trafiği rahatlatacak çözümleri hayata geçirmek için çalışmaya devam ediyoruz. Çalışmalarımızla karayolu güvenliğini arttırarak trafik akışını daha konforlu hale getireceğiz” dedi.

Ulaşım Dairesi Başkanlığı ziyaretinde Genel Sekreter İlhan Bayram da hazır bulundu.

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