AtaTohum Merkezi Karadeniz’e örnek oldu

Atakum Belediyesi tarafından Samsun’da kurulan Karadeniz’in ilk tohum merkezi AtaTohum, büyük ilgi topladı.

Komşu kent Ordu’da benzer bir merkez kurma hazırlıkları yürüten Ordu Büyükşehir Belediyesi’nden yetkililer, Atakum’a gelerek AtaTohum Merkezi’nde incelemelerde bulundu. Tohum laboratuvarı ve yetiştirme parsellerini inceleyen yetkililer, dünya gıda güvenliğinin garanti altına alınmasına katkı sağlayacak olan proje hakkında bilgi aldı.

Samsun’da yerel tohumların geleceğe taşınarak gelecek nesillerin sağlıklı gıda ihtiyacına yanıt verebilmek amacıyla Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci’nin talimatıyla kurulan Karadeniz’in ilk tohum merkezi AtaTohum, Türkiye’nin farklı kentlerindeki yerel yönetimlere örnek oldu. Başlangıçta 232 çeşit tohumla yola çıkan AtaTohum, Türkiye’nin her yerinden gelen tohum bağışları ile envanterini her geçen gün geliştiriyor. Kentlerinde benzer projeler geliştirmek isteyen yerel yönetimler de AtaTohum’u ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi alıyor. Bu kapsamda Ordu Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Daire Başkanlığı Tarımsal Destekleme Şube Müdürlüğü’nden bir heyet AtaTohum’un konuğu oldu. Ordu Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulması planlanan tohum merkezinin proje çalışmalarını yürüten Şube Müdürü Nuri Kuzu, Ziraat Yüksek Mühendisi Buket Çelik Karademir ile Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Teknikeri Emine Haliloğlu Atakum Belediyesi’nin AtaTohum Merkezi’ni inceledi.



"Kapımız tüm yerel yönetimlere açık"

Ordu Büyükşehir Belediyesi heyetini AtaTohum’da konuk eden Atakum Belediye Başkan Yardımcısı Atilla Küçükala, merkezin kuruluş ve işleyiş süreci hakkında ayrıntılı bilgiler aktardı. Samsun şehir merkezinde yer alan AtaTohum Merkezi’nin yaklaşık bin metrekarelik alana kurulduğunu belirten Küçükala, Ordu heyetine tohum laboratuvarı ve yetiştirme parsellerini gezdirdi. Merkezde yetiştirilen bitkilerden elde edilen tohumların çiftçiler ve yerel tohum grupları ile paylaşılacağını belirten Küçükala, AtaTohum’un kapılarının benzer projeler geliştirmek, bilgi edinmek isteyen tüm yerel yönetimlere açık olduğunu kaydetti. Ordu Büyükşehir Belediyesi heyeti, 4 çeşit biber, 3 çeşit domates, 2 çeşit kavun, karpuz ve mısırın yanı sıra kabak, bodur fasulye, nohutun üretildiği yetiştirme parsellerinin yanı sıra tıbbi ve aromatik bitkiler yetiştirme alanındaki biberiye, adaçayı gibi bitkileri yakından inceledi.



Atalık tohum nedir, neden önemlidir?

Toplum dilinde “yerel tohum” adıyla bilinen atalık tohumlar, Anadolu topraklarında etkisi altında kaldıkları tüm olumsuz koşullara karşın on binlerce yılı geride bırakarak günümüze ulaşan en temel besin kaynakları olarak tanınıyor. Günümüzde büyük oranda endüstrileşen gıda sektörünün insan sağlığına yönelik olumsuz etkilerini azaltmanın yolu, atalık tohumlarla temiz ve sağlıklı besin elde edebilmekten geçiyor. Genleriyle oynanmamış, kimyasal ilaçların etkisi altına girmemiş olan atalık tohumlar, bünyelerinde barındırdıkları genetik hazine ile lezzetli gıda üretimine olanak tanıyor. Yıllar boyunca karşılarına çıkan tüm olumsuzluklara meydan okuyarak günümüze ulaşabilen atalık tohumlar, gelecekte yaşanması olası salgın hastalık, iklim değişikliği ve uzun süreli kuraklık gibi afet durumlarında insanlığın varlığını sürdürebilmesini sağlayacak. İstatistiklere göre, Türkiye’de tarımsal üretimde kullanılan tohumların sadece yüzde üçü atalık tohumlardan oluşuyor. Atakum Belediyesi’nin AtaTohum Merkezi, bu sebeplerle yerel tohumların gelecek nesillere aktarılması için toplumla birlikte sürdürülebilir tarım dayanışması yürütüyor.

