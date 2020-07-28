Kore gazisi, son yolculuğuna uğurlandı

"Daha dün gibi..."

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Samsun’un Alaçam ilçesinde 89 yaşında hayatını kaybeden Kore Gazisi Hamit Altınkaynak, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Yeşilköy Mahallesi'nde evinin önünde düzenlenen törende Alaçam Müftüsü Orhan Bal’ın yaptığı dua ile helallik alındı. Daha sonra Türk bayrağına sarılı tabutu askerlerin omzunda Yeşilköy Merkez Camisi'ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından Yeşilköy Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törene Alaçam Kaymakamı Fikret Zaman, İlçe Emniyet Müdür Vekili Erol Can Keskin, İlçe Jandarma Komutan Vekili J. As. Kd. Bşçvş. Osman Kırkaya, Bafra Muharip Gaziler Derneği Başkanı Rahmi Şahin, gazi arkadaşları, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.