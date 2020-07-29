Topaloğlu: “Söz verdiğimiz projeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz”

19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, söz verdikleri projeleri hayata geçirmeye devam ettiklerini söyledi.

19 Mayıs Belediyesi, Yörükler Mahallesi Düğün Salonunu tamamlayarak faaliyete geçirdi. Dereköy Mahallesi Kır Düğün Salonunu tamamlayıp faaliyete geçiren 19 Mayıs Belediyesi bir diğer projesi olan Yörükler Mahallesi Düğün Salonu çalışmalarına da tamamladı. 800 m2 kapalı alan üzerinde bulunan mekânda tavan kaplama ve aydınlatma, dekorasyon, mefruşat çalışmalarını tamamlanarak 2 ay gibi kısa bir sürenin ardından Yörükler Düğün Salonu tamamlanıp, faaliyete geçirildi. Düğün salonu modern görünümüyle örnek bir mekân oldu.

Çalışmalar hakkında açıklamada bulunan 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, “Söz verdiğimiz projelerimizi hayata geçirmeye devam ediyoruz. Yörükler Mahallesi Düğün Salonumuzu tamamlayarak, halkımızın hizmetine sunduk. İlçemize yeni bir düğün salonu daha kazandırdık. Mutlu günlerde halkımızın mutluluklarına ortak olmaya devam edeceğiz. Yörükler düğün salonu ilçemize hayırlı olsun” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.