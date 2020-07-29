Bafra Ovası'ndan 32 il ve 3 ülkeye turşu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bafra Ovası'ndan 32 il ve 3 ülkeye turşu

İHA

Samsun'un Bafra Ovası'nda turşu üretim tesislerinde işlenen sebzeler, 32 il ve 3 ülkeye gönderiliyor.

Bafra Ovası'ndan 32 il ve 3 ülkeye turşu

Samsun’un Bafra Ovası'nda turşu üretim tesislerinde işlenen sebzeler, 32 il ve 3 ülkeye gönderiliyor.
Bafra’da 13 yıldır faaliyet gösteren 500 ton kapasiteli turşu fabrikasında incelemelerde bulunan İlçe Kaymakamı Cevdet Türkmen ile İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, fabrika hakkında bilgi aldı. İşletme müdürü Oğuzhan Atasoy’la birlikte turşuluk acı biber tarlalarını gezen Kaymakam Ertürkmen ve İl Müdürü Sağlam çalışmaları yerinde inceledi.
İşletme müdürü Oğuzhan Atasoy, ”Kuruluş amacı otellere ürün temin etmekti. Daha sonra market zincirlerine, catering, kafeteryalar ve restoran zincirlerine hizmet vermeye başladık. Bafra’da 50 dönüm arazide ekim yapılmakta. 25 dönümü kendimize ait. Dışarıdan aldığımız ürün yaklaşık 450500 ton civarında. İşletmemizin yıllık kapasitesi 700 ila 800 ton arasında. Her yıl bu işletmenin 100150 ton civarı üzerine çıkıyoruz. Türkiye pazarında 32 il, bunun yanı sıra yakın ülkeler Rusya, Azerbaycan ve Gürcistan olmak üzere yaklaşık 10 bin noktaya ürün gönderiyoruz. Her geçen yıl alıcılarımızın da talepleri artıyor. Biz de bu işi severek yapmaya çalışıyoruz. Başta lahana, domates, karnabahar, patlıcan, fasulye, biber çeşitleriyle Bafra’dan çıkan ürün 10’nun üzerinde. Bunun haricinde kornişon salatalık ve dışarıdan aldığımız ürünlerle birlikte 67 çeşit ürünü de Ege Bölgesi'nden temin ediyoruz. Yıllık ortalama işletmede 350400 ton salatalık işlemekteyiz. Bunun yanı sıra 100 ton biber, 200 ton lahana işleyip hem karışık turşu olarak hem de sade olarak çeşitlerimiz 1 kiloluk ambalajlardan 18 kiloluk ambalajlara kadar tüketicilerimize hizmet veriyoruz" dedi.
İl tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, "Bafra ilçemizde kurulmuş olan 500 ton kapasiteli turşu fabrikamızı ziyaret ettik. Bafra’da sebzecilik yaklaşık 80 bin dekar alanda yapılmakta. Buradan da 32 vilayete ve 3 tane ülkeye ihracat yapıldığını ifade ettiler. Birim alandan gelirin daha fazla olduğu ve özellikle kalabalık ailelerde işletmenin çok karlı olduğu ve turşuyla ilgili yapmış oldukları yatırımı yerinde inceledik. Bafra Sebze Birliğimizde bu konuyla ilgili DOKAP’tan desteklenen bir projemiz var. Onu da en kısa sürede Baframızda faaliyete geçireceğiz. Dolayısıyla Bafra yeni yatırımlarla birlikte sebzecilikte söz sahibi olacak. Karadeniz’i besleyen yer Bafra Ovası'dır. Çarşamba Ovası'ndaki gibi fındık ve kavağın hakim olmadığı, sebzeciliğin çok ağır olduğu bölge olarak burayı korumaya çalışıyoruz. Bunda da başarılı olacağız" diye konuştu.
Kaymakam Ertürkmen ise, “Bafra sebze üretiminde büyük bir potansiyele sahip. Ancak biz sebzemizi taze olarak tüketiyorduk. Bugün işletmemizi gezdik. Bölgede üretilen sebzenin turşu olarak üretilmesi, paketlenmesi gerek yurt içi ve yurt dışına gönderilmesiyle ilgili çalışmaları yerinde inceledik. Bundan son derece büyük bir mutluluk duyduk. Çok sevinçliyiz. Çünkü sebzemiz katma değer kazanıyor, hem çiftçimiz kazanıyor hem bölge insanı kazanıyor" şeklinde konuştu.
Fabrika ziyaretine İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Dursun, Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, Sebze Üreticileri Birliği Başkanı Süleyman Tulum da katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Otomobil fasıla lambasına çarpıp takla attı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil fasıla lambasına çarpıp takla attı: 4 yaralı
Tek ameliyatla 5 hastalıktan kurtuldu, Alman doktorlar şaştı kaldı
YEREL HABERLER Tek ameliyatla 5 hastalıktan kurtuldu, Alman ...
Bariyerlere çarpan otomobil hurdaya döndü: 3 yaralı
YEREL HABERLER Bariyerlere çarpan otomobil hurdaya döndü: 3 yaralı
Topaloğlu: “Söz verdiğimiz projeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz”
YEREL HABERLER Topaloğlu: “Söz verdiğimiz projeleri hayata geçirmeye ...
Samsun’da festival tadında bayram etkinlikleri
YEREL HABERLER Samsun’da festival tadında bayram etkinlikleri
Bayramın 'havası' belli oldu
YEREL HABERLER Bayramın 'havası' belli oldu
Samsunspor Başkanı Yıldırım’dan önemli açıklamalar Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım: “Türk futbolun devrim yapmaya geldim” “Birçok oyuncu şu anda Samsunspor’a gelmek için haber gönderiyor” “Türkiye’de 8 aydır parasını alamayan oyuncular var, ben 1 lira bile indirim istemedim” “Transfer yapmasak bile ligi 5’inci ile 10’uncu sıra arasında bitiririz”
YEREL HABERLER Samsunspor Başkanı Yıldırım’dan önemli ...
Kore gazisi, son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Kore gazisi, son yolculuğuna uğurlandı
Havza YEG’e 2 milyon 232 bin 180 lira hibe
YEREL HABERLER Havza YEG’e 2 milyon 232 bin 180 lira hibe
Anneyi darp iddiasına tutuklama
YEREL HABERLER Anneyi darp iddiasına tutuklama
Samsun’da ‘mavi yemiş’ üretimi yaygınlaşıyor Büyükşehir Belediyesi’nden ‘Mavi Yemiş’ desteği
YEREL HABERLER Samsun’da ‘mavi yemiş’ üretimi ...
Bafra Millet Bahçesi Projesi onaylandı
YEREL HABERLER Bafra Millet Bahçesi Projesi onaylandı
Başkan Demir dolandırıcılara karşı uyardı
YEREL HABERLER Başkan Demir dolandırıcılara karşı uyardı
Kurban kesilmesi ve etlerin saklanmasında dikkat edilecek hususlar
YEREL HABERLER Kurban kesilmesi ve etlerin saklanmasında dikkat ...
Şehit oğlunu asker selamıyla uğurladı
YEREL HABERLER Şehit oğlunu asker selamıyla uğurladı
Şehit Caner Mayendağı son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Şehit Caner Mayendağı son yolculuğuna uğurlandı
16 yaşındaki çocuk kazara annesini vurdu
YEREL HABERLER 16 yaşındaki çocuk kazara annesini vurdu
AtaTohum Merkezi Karadeniz’e örnek oldu
YEREL HABERLER AtaTohum Merkezi Karadeniz’e örnek oldu
Metruk binalar yıkılıyor Başkan Demirtaş: “Tehlike arz eden binaları yıkıyoruz"
YEREL HABERLER Metruk binalar yıkılıyor Başkan Demirtaş: “Tehlike ...
Otomobil 3 araca çarptı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil 3 araca çarptı: 3 yaralı
Şehit Caner Mayendağı'nın baba evinde helallik alındı
YEREL HABERLER Şehit Caner Mayendağı'nın baba evinde helallik alındı
Varis tedavisinde kapalı yöntem: Embolizan ajan tedavisi
YEREL HABERLER Varis tedavisinde kapalı yöntem: Embolizan ajan ...
Havalimanı dönüşü kaza: 3 yaralı
YEREL HABERLER Havalimanı dönüşü kaza: 3 yaralı
Samsun’da ‘mavi yemiş’ üretimi yayfınlaşıyor Büyükşehir Belediyesi’nden ‘Mavi Yemiş’ desteği
YEREL HABERLER Samsun’da ‘mavi yemiş’ üretimi ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X