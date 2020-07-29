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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tek ameliyatla 5 hastalıktan kurtuldu, Alman doktorlar şaştı kaldı

İHA

– Almanya'da yaşayan Samsunlu vatandaş, tip 2 diyabet hastalığı tedavisi için geldiği Samsun'da geçirdiği ameliyat sonrası tüm hastalıklarından kurtuldu. Almanya'da bu hastalıklar için 3 doktor ve bir diyetisyene giden Sedat Güdek, burada yalnızca bir doktor ve bir ameliyatla 5 hastalıktan kurtuldu.

Tek ameliyatla 5 hastalıktan kurtuldu, Alman doktorlar şaştı kaldı

– Almanya’da yaşayan Samsunlu vatandaş, tip 2 diyabet hastalığı tedavisi için geldiği Samsun’da geçirdiği ameliyat sonrası tüm hastalıklarından kurtuldu. Almanya’da bu hastalıklar için 3 doktor ve bir diyetisyene giden Sedat Güdek, burada yalnızca bir doktor ve bir ameliyatla 5 hastalıktan kurtuldu.
Almanya’nın Stuttgart şehrinde yaşayan 52 yaşındaki Sedat Güdek, 5 yıldır tip 2 diyabet hastasıydı. Bununla beraber hipertansiyon, kolesterol, uyku apnesi ve obeziteyle mücadele eden Güdek, aynı zamanda aşırı terleme, el ayak yanması, görme bozukluğu ve yorgunluk hissi gibi şikayetler yaşıyordu. Güdek, hastalıklarına çareyi ilk önce Almanya’da aradı. Sahip olduğu 5 hastalık için Almanya’da 3 doktor ve 1 diyetisyene giden Sedat Güdek, 5 farklı ilaç kullandı ama Alman doktorlar derdine çare bulamadı. Son olarak memleketi Samsun’a gelen Güdek, geçtiğimiz sene Aralık ayında Samsun Büyük Anadolu Hastanesine başvurdu. Yapılan tetkik ve tahlillerin ardından ameliyat olan Sedat Güdek tüm şikayetlerinden kurtuldu. Almanya’daki doktorları ise bu işe şaştı kaldı.
Sedat Güdek, “5 senedir ilaç kullanmaya başlamıştım. Her 3 ayda bir orada kontrollerimiz vardı. Şekerim her gittiğimde daha da yükseliyordu. Ev doktoru ‘kilo vermen lazım’ diyordu ama bana ekstra bir şey de kullanmıyordu. Ev doktoru şeker için bakıyordu, uyku apnesi için göğüs hastalıkları uzmanına, ayak yanmaları için nöroloji doktoruna gidiyordum. Hastalıklarım için 3 doktor ve 1 diyetisyene gitmeme rağmen kilo da veremiyordum, hastalıklarımda da bir başarı elde edemiyordum. Ta ki Türkiye’de ameliyat olana kadar” dedi.
Ameliyat sonrası yaşadıklarını anlatan Güdek, “Ameliyatın daha ertesi gününde ben ilaçlarımı bırakım. Tansiyonum ameliyattan önce 14/10, 14/11 olduğunda düştü diye sevinen bir insandım. Şimdi 12/8 olduğu zaman yükseliyor mu diye korkuyorum. O derecede tansiyonum düştü. Şekerim kalmadı. Ayak yanmaları olsun kalmadı. Artı 30 kilo verdim. En son 130 kiloya kadar çıkmıştım. Şu an 93 kiloyum. Uyku apnesinden ötürü uyurken maske kullanmam gerekiyordu. Bundan da kurtuldum” diye konuştu.
Almanya’ya gittiğinde doktorların çok şaşırdıklarını söyleyen Sedat Güdek, “Ameliyat sonrası Almanya’daki doktorumu tekrar gördüğümde bana 'böyle bir şeyin olamayacağını' söyledi. Hayretler içinde kaldı. Doktorumdan ‘Ben bu kadar fayda vereceğine inanmıyordum. Şu an şoktayım' sözlerini duydum. Sağlık konusunda Avrupa’ya göre gerçekten kıskanılacak seviyedeyiz” şeklinde konuştu.
Laparoskopik, Bariatik ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Muzaffer Al ise, “Kendisine obezite ameliyatı ve metabolik cerrahi dediğimiz diyabetle ilgili bir ameliyat uyguladık. Ameliyatımızda ince bağırsağımızda çok önemli hormonlarımız var. Bu hormonları aktif duruma getirerek, kan şekerimizi dengeleyecek olan organımız olan pankreasta geri kalan insülinlerimizin aktivitesini artırıyoruz. Böylece ortalama yüzde 86 oranında ilaç insülin kullanımını ortadan kaldırabiliyoruz. Bu ameliyat sayesinde kan şekerini herhangi bir ilaç, insülin kullanmadan dengeye getiriyoruz. Beraberinde yüksek tansiyon varsa yüzde 80 oranında yüksek tansiyonda iyileşme sağlıyoruz. Bunun yanında yüksek kolesterol ve trigliserid dediğimiz kan yağlarındaki yüksekliği varsa hastamızın yüzde 90 oranında iyileşme sağlıyoruz. Kilo fazlalığı olan hastalarımızda da kilo kontrolü sağlayabiliyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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