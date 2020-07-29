Otomobil fasıla lambasına çarpıp takla attı: 4 yaralı

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Samsun'da otomobilin fasıla lambası direğine çarpıp takla atarak ters dönmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Sait Çolak idaresindeki 55 AOM 20 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki fasıla lambası direğine çarpıp takla atarak ters döndü. Kazada otomobil sürücüsü Mehmet Sait Çolak ile Murat Çolak, Bekir Çolak ve Mualla Çolak yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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