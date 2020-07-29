Traktörden düşen çocuk hayatını kaybetti

"Daha dün gibi..."

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Samsun'da traktörün römorkundan düşen 5 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun'un Alaçam ilçesi Bahşioymağı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dedesi A. Yüksel'in (50) kullandığı traktörün römorkunun üzerinde bulunan 5 yaşındaki Halil Can Yüksel, geri manevra yapan traktörden aşağıya inmeye çalıştığı esnada dengesini kaybederek yere düştü. Traktörün arka tekerinin altında kalan çocuk ağır yaralandı. Bafra Devlet Hastanesine kaldırılan Halil Can Yüksel, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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