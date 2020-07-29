Samsun Valiliğinden ‘dolandırıcılık’ ve ‘bayramlaşma’ uyarısı

Samsun Valiliği kurban satış yerlerinde ‘dolandırıcılık’ ve Kurban Bayramı’nda ‘bayramlaşma’ konularında uyarılarda bulundu.

Samsun Valiliğinden yapılan açıklamada, “Kurban Bayramı öncesi kolluk birimlerimizin kurban satış yerlerinde sürdürdüğü bilgilendirme çalışmalarına ek olarak, özellikle sahte para ve dolandırıcılık konusunda vatandaşlarımızın ve besicilerimizin de daha dikkatli olmaları, mağduriyet yaşanmaması adına önem taşımaktadır” denildi.

Açıklamada ayrıca, “Kovid19 tehdidinin devam ettiğini göz önünde bulundurarak; bu bayram mümkün olduğunca telefonla bayramlaşmaya, kurban kesimi ile et dağıtımı sırasında hijyen konusunda daha hassas olmaya, maske ve mesafe kuralına uymaya bugüne kadar olduğundan daha fazla dikkat etmeliyiz” uyarılarına yer verildi.

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