Sağlık Müdürü Oruç’tan bayramda 'aile içi virüs yayılım riski' uyarısı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sağlık Müdürü Oruç’tan bayramda 'aile içi virüs yayılım riski' uyarısı

İHA

Samsun'da her 4 korona virüs vakasından 3'ünün düğün, cenaze, ev ziyareti gibi kalabalık gruplar içerisinde tedbirlere dikkat etmeyen kişilerde görüldüğünü söyleyen Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, "Kurban Bayramı'nda fiziksel mesafe ve maske kuralına uyalım, çok uzun süreli ziyaretler yapmayalım" dedi.

Sağlık Müdürü Oruç’tan bayramda 'aile içi virüs yayılım riski' uyarısı

Samsun’da her 4 korona virüs vakasından 3’ünün düğün, cenaze, ev ziyareti gibi kalabalık gruplar içerisinde tedbirlere dikkat etmeyen kişilerde görüldüğünü söyleyen Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, “Kurban Bayramı’nda fiziksel mesafe ve maske kuralına uyalım, çok uzun süreli ziyaretler yapmayalım” dedi.
İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, Kurban Bayram’ında aile içi virüs yayılım riski konusunda uyarılarda bulundu. Tüm Samsunlulara çağrıda bulunan Oruç, “Vatandaşlar hem il dışından gelen misafirleriyle hem de çevrelerinde yaşayan akraba ve yakınlarıyla ev ortamında ya da kapalı alanlarda bir araya geldiklerinde sosyal mesafe ve maske kullanımı kurallarına uygun olarak davranmaları, çok uzun süreli ziyaretler yapmamaları gerekiyor” diye konuştu.

“Yakınımızdır, akrabamızdır, bir şey olmaz demeyin”
Samsun’da ki vakaların yüzde 60 ile 70’inin yakın akrabaların tedbirlere dikkat etmeden bir arada zaman geçirmesinden ortaya çıktığını belirten Oruç, “Zaten hep bir aradayız, virüs yakın akrabamdan mı geçecek, ailemle bayramlaşırken neden maske takayım, zaten birbirimizi özlemişiz şimdi sosyal mesafe mi olur düşüncesinin vaka sayısının artmasına neden olacaktır. Samsun’daki vakaların yüzde 6070’i yakın akrabaların tedbirlere dikkat etmeden bir arada zaman geçirmesinden ortaya çıkıyor. Kurban Bayram’ında en çok dikkat edilmesi gereken noktanın aile içinde virüsün yayılımının engellemesidir” diye konuştu.

“Bahaneler korona virüse karşı herhangi bir koruma sağlamıyor”
Kurban Bayramı'nın, kurban alım aşamasından, kesim ve bayramlaşma aşamasına kadar her anında yakın temas kaynaklı risklere açık bir dönem olduğunu hatırlatan Oruç, “Kurban pazarlığından, kesime, bayramlaşmaya kadar her an hiçbir bıkkınlık belirtisi göstermeden, virüse karşı bize kalkan olacak 3 kurala yani, maske kullanımı, sosyal mesafe ve el hijyeni kurallarına uymamız gerekiyor. Aşı bulunana ya da virüs etki düzeyini kaybedene kadar tedbirlere riayete ederek hayatımızı sürdürmeyi artık kabullenmemiz gerekiyor. Yaptığımız kontrollerde insanların hala çene altında, bilekte ya da kolda maske kullanımı gibi uygun olmayan yöntemler kullanıldığını görüyoruz. Ancak başkalarının tedbirsizliğini maske takmama ya da sosyal mesafeye dikkat etmeme konusunda bir bahane oluşturmuyor. Bahaneler korona virüse karşı herhangi bir koruma sağlamıyor” şeklinde konuştu.

“Tüm önlemleri aldık”
Pandeminin henüz bitmediğini, bayramın korona virüsle mücadelede kritik bir eşik olacağını ifade Oruç, “Kış aylarında artan vaka sayılarıyla karşılaşmamak için, şu an yapacaklarımızın büyük önemi olacaktır. Bunun içinde özellikle bu bayram mümkün olduğu kadar telefonla görüntülü olarak, yakın temas kurmadan bayramlaşmamız gerekiyor. Okulların sağlıklı bir şekilde açılması dahil önümüzdeki aylarda hayatımızı etkileyecek bütün süreçleri bu kritik dönemlerdeki hareketlerimizin belirleyecektir. Sağlık tesislerinde gerekli önlemi aldık. Personel planlaması ve acil servis çalışma düzenlerini yeniden gözden geçirdik ve bayrama hazırız. Samsunluların bayramını kutluyorum” açıklamasında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Büyükşehir Belediyesinden bayram hediyesi
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesinden bayram hediyesi
Kaportacı, müşterisinin aracını 1 yıl sonra yedek anahtarla çalmış
YEREL HABERLER Kaportacı, müşterisinin aracını 1 yıl sonra yedek ...
Düğün konvoyunda TIR'larla yolu kapattılar; ceza yediler
YEREL HABERLER Düğün konvoyunda TIR'larla yolu kapattılar; ceza ...
Kaportacı, müşterisinin aracını çaldı
YEREL HABERLER Kaportacı, müşterisinin aracını çaldı
Müşterilere patenle çay servisi yapıyor
YEREL HABERLER Müşterilere patenle çay servisi yapıyor
Samsun SBL’den Türkiye 4'üncülüğü
YEREL HABERLER Samsun SBL’den Türkiye 4'üncülüğü
Samsun Valiliğinden ‘dolandırıcılık’ ve ‘bayramlaşma’ uyarısı
YEREL HABERLER Samsun Valiliğinden ‘dolandırıcılık’ ve ‘bayramlaşma’ ...
Samsun'da kamyon motosiklete çarptı: 1 ölü
YEREL HABERLER Samsun'da kamyon motosiklete çarptı: 1 ölü
Traktörden düşen çocuk hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Traktörden düşen çocuk hayatını kaybetti
Terme'de su kesintileri sona erdi
YEREL HABERLER Terme'de su kesintileri sona erdi
Otomobil fasıla lambasına çarpıp takla attı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil fasıla lambasına çarpıp takla attı: 4 yaralı
Tek ameliyatla 5 hastalıktan kurtuldu, Alman doktorlar şaştı kaldı
YEREL HABERLER Tek ameliyatla 5 hastalıktan kurtuldu, Alman ...
Bariyerlere çarpan otomobil hurdaya döndü: 3 yaralı
YEREL HABERLER Bariyerlere çarpan otomobil hurdaya döndü: 3 yaralı
Bafra Ovası'ndan 32 il ve 3 ülkeye turşu
YEREL HABERLER Bafra Ovası'ndan 32 il ve 3 ülkeye turşu
Topaloğlu: “Söz verdiğimiz projeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz”
YEREL HABERLER Topaloğlu: “Söz verdiğimiz projeleri hayata geçirmeye ...
Samsun’da festival tadında bayram etkinlikleri
YEREL HABERLER Samsun’da festival tadında bayram etkinlikleri
Bayramın 'havası' belli oldu
YEREL HABERLER Bayramın 'havası' belli oldu
Samsunspor Başkanı Yıldırım’dan önemli açıklamalar Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım: “Türk futbolun devrim yapmaya geldim” “Birçok oyuncu şu anda Samsunspor’a gelmek için haber gönderiyor” “Türkiye’de 8 aydır parasını alamayan oyuncular var, ben 1 lira bile indirim istemedim” “Transfer yapmasak bile ligi 5’inci ile 10’uncu sıra arasında bitiririz”
YEREL HABERLER Samsunspor Başkanı Yıldırım’dan önemli ...
Kore gazisi, son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Kore gazisi, son yolculuğuna uğurlandı
Havza YEG’e 2 milyon 232 bin 180 lira hibe
YEREL HABERLER Havza YEG’e 2 milyon 232 bin 180 lira hibe
Anneyi darp iddiasına tutuklama
YEREL HABERLER Anneyi darp iddiasına tutuklama
Samsun’da ‘mavi yemiş’ üretimi yaygınlaşıyor Büyükşehir Belediyesi’nden ‘Mavi Yemiş’ desteği
YEREL HABERLER Samsun’da ‘mavi yemiş’ üretimi ...
Bafra Millet Bahçesi Projesi onaylandı
YEREL HABERLER Bafra Millet Bahçesi Projesi onaylandı
Başkan Demir dolandırıcılara karşı uyardı
YEREL HABERLER Başkan Demir dolandırıcılara karşı uyardı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X