Virüse karşı ‘hava sterilizasyon cihazı’

Virüsle mücadele kapsamında vatandaşlara kaliteli ve steril bir hava oluşturmak amacıyla Samsun Büyükşehir Belediyesi hizmet binasına 'hava sterilizasyon cihazı' yerleştirildi.

Dünya genelinde etkili olan korona virüs salgınına karşı Samsun Büyükşehir Belediyesi sterilizasyon ve dezenfeksiyon çalışmalarını düzenli olarak sürdürüyor. Salgın riskine karşı ilk günden itibaren tedbiri elden bırakmayan Büyükşehir Belediyesi’nin, hizmet binası katlarına 'hava sterilizasyon cihazı' yerleştirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Belediyemizde halkımıza kaliteli ve steril bir hava oluşturmak amacıyla ultraviyole ışınları ile bakteri, virüs, mantar ve küf gibi mikroorganizmaları yok eden hava sterilizasyon cihazı yerleştirildi. Tek amacımız halkımızın sağlığı. Kullanılan cihaz Türk mühendisler tarafından tasarlanmış tamamen yerli ve milli bir ürün” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.