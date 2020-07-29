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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Cemil Deveci’den engelsiz raketlere şampiyonluk ödülü

İHA

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, Samsun'u temsilen ulusal müsabakalarda elde ettikleri başarılar ile herkesi gururlandıran engelli masa tenisi ve badminton sporcularına ödüllerini takdim etti.

Başkan Cemil Deveci’den engelsiz raketlere şampiyonluk ödülü

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, Samsun’u temsilen ulusal müsabakalarda elde ettikleri başarılar ile herkesi gururlandıran engelli masa tenisi ve badminton sporcularına ödüllerini takdim etti.
Bedensel Engelliler Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası ve Bedensel Engelliler Türkiye Badminton Şampiyonası’nda Atakum Belediyespor forması ile önemli dereceler elde eden sporcular engellere meydan okudu. Sezon içerisinde iki şampiyonluk ve bir ikincilik derecesi ile kürsüye çıkan Atakum Belediyespor’un masa tenisi ve badminton oyuncuları Samsun’un göğsünü kabarttı. Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci de kentin gurur kaynağı sporcularla Atakum Belediyesi Yaşam Park’taki ödül töreninde bir araya geldi. Başkan Deveci; Bedensel Engelliler Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası 1. ve 2. Klas Türkiye birincisi Nuri Şirin, Bedensel Engelliler Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası 1. ve 2. Klas Türkiye ikincisi Fehmi Onur Akman, Bedensel Engelliler Türkiye Badminton Şampiyonası WH1 tekler ve çiftler şampiyonu Aslan Şahin, Bedensel Engelli 5. Klas Masa Tenisi Oyuncusu Rıza Yıldırım ve Bedensel Engelli 6. Klas Masa Tenisi Oyuncusu Caner Çağlayan’a müsabakalarda kullanabilecekleri özel yapım raketler hediye etti.

Gönüllü üretime teşekkür
Başkan Deveci, dünya ile birlikte geçen mart ayında Türkiye’yi de etkisi altına alan korona virüs pandemisi döneminde Atakum Belediyesi Kültür Evlerinde gönüllü olarak maske üretimi yapan kadın emekçilere de teşekkür belgesi takdim etti. Pandeminin ilk günlerinden itibaren belediyeye ait kültür evlerinde yıkanabilir kumaş maske üretimine başlayan kadın emekçiler on binlerce maske imal ederek yurttaşlara ulaştırılmasını sağlamıştı. Emekçiler, Türk İşaret dili ile iletişim kuran işitme engellilerin kullanımına uygun şekilde ağız bölümü şeffaf maskeleri de Türkiye’de ilk kez üreterek ülkenin dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine teslim etmişti. Atakum Belediyesi kültür evlerinde yürütülen kadın dayanışması ile imal edilen maskeler, korona virüs salgını ve ardından gelen yeni normalleşme döneminde belediye ekiplerince Atakumlulara ücretsiz şekilde dağıtıldı.

"Çok başarılı arkadaşlarımız var"
Atakum Belediyesi Yaşam Park’ta bir araya gelen sporcuların engel tanımadığını hatırlatan Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, "Yaşam Park, gönüllülük esasına göre Atakum Belediyesi’nin destekleri ile faaliyetlerini sürdürüyor. Burada engelli arkadaşlarımız değişik spor dallarında çalışmalar yapıyor. Özellikle masa tenisinde çok başarılı arkadaşlarımız var. Türkiye birinciliği, ikinciliği gibi dereceler aldık. Badmintonda yine Türkiye şampiyonluğu alan bir sporcumuz var. Daha başka alanlarda faaliyetler gösteriyoruz. Korona virüs sürecinde buradaki çalışan arkadaşlarımız gönüllü olarak maske üretimi yaptılar. Bu ayın sonundan itibaren daha önceki faaliyetlerini devam ettirecekler. Burası hem bu tip sportif faaliyetlerin hem de kültürel etkinliklerin etkin bir şekilde yapıldığı Atakum’un kültür tesislerinden bir tanesi" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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