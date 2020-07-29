Hafif ticari araç iki tırın arasında preslendi: 1 ölü, 1 yaralı Araç, tırın dorsesinin altından kepçe yardımı ile çıkarıldı

Samsun’un Terme ilçesinde tırın arkadan çarptığı hafif ticari araç, öndeki tırın dorsesinin altına girerek preslendi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Terme ilçesi SamsunOrdu yolu Evci mevkisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, trafik ışıklarında bekleyen Selim Yalın idaresindeki 55 AGL 43 plakalı hafif ticari araca arkadan gelen Hızır Ali Reisoğlu'nun kullandığı 78 AAF 081 plakalı tır çarptı. Çarpmanın etkisiyle ticari araç, kırmızı ışıkta bekleyen önündeki Hüseyin Soylu yönetimindeki 05 ABG 289 plakalı tırın dorsesinin altına girdi. Aracın iki tır arasında preslendiği kazada sürücü Selim Yalın araç içerisinde sıkışarak hayatını kaybederken, araçta bulunan Ali Sözen ise ağır yaralandı. Dorse altında kalan araç çevredeki iş makinelerinin yardımıyla çıkartıldı. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Terme ekipleri tarafından sıkıştığı araçtan çıkartılan yaralı, 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından önce Terme Devlet Hastanesine, ardından da Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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