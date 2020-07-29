Kaportacı, müşterisinin aracını 1 yıl sonra yedek anahtarla çalmış (2)

SERBEST BIRAKILDI
Samsun'da dükkanına gelen bir müşterisinin aracını 1 yıl sonra yedek anahtarıyla çaldığı öne sürülen ve aynı aracın hurdasıyla değiştirmek isterken yakalanıp, gözaltına alınan kaportacı E.B., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Tayfur KARA
2020-07-29 17:20:24
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