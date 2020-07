Bayram öncesi ‘tatlı’ mesai

– Samsun’da Kurban Bayramı öncesi tatlıcılarda ve şeker satışlarında yoğunluk yaşanıyor.

Bayramını tatlandırmak isteyen vatandaşlar baklava ve bayram şekerlerine akın ederken satıcılar ise en tatlı mesaiyi yapıyor.

Baklava satıcısı Hasan Şahinkaya, “Satışlarımız yoğunlaşmaya başladı. Memleketlerine giden insanlar bugünden alıyorlar. Yarın arefe günü tam olarak hizmet vereceğiz. En çok baklava satılıyor. Cevizli baklava, fıstıklı baklava, baklavanın çeşitleri var. Burma sarma bunlar satılıyor. Satışlar şu anda iyi memnunuz. Yarın daha çok yoğunluk bekliyoruz. Sarma, burma, dilber çeşitlerimiz 55 TL, cevizli baklavamız 50 TL, fıstıklı baklavamız TL’den satılıyor” dedi.

İyi baklavanın nasıl anlaşılacağını anlatan Şahinkaya, “İyi baklava iyi ustayla, iyi malzemeyle kendini belli eder. Isırdığınızda yediğinizde ağzınızda hoş bir tat bıraktığı gibi aynı zamanda çıt diye ses çıkar. Baklavayı bir bakışta renginden de anlayabilirler. Altın sarısı renginde olur ama tadıldığı zaman daha iyi anlaşılır. Vatandaşın bildiği yerlerden alması gerekiyor” diye konuştu.

Şeker ve çikolatalarda her bayram olduğu gibi tezgahlardaki yerlerini aldılar.

Şeker satıcısı Erkan Aydın, “Bayram geldi. Şeker satışlarımız güzel bir şekilde devam ediyor. Kurban Bayramı olması hasebiyle birazcık düşük ama çok şükür yine bir şekilde şekerimizi satmaya çalışıyoruz. Müşterilerimizden yoğun bir talep var. Burası an merkezi biraz daha. İnşallah herkesin işleri hayırlı olur. Şeker fiyatlarımız 15 TL’den başlıyor. 60 TL’ye kadar kalitesine göre değişiyor. Her bütçeye göre şekerlerimiz mevcut. Bütün vatandaşlarımız şeker alabilir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.