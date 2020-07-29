Samsun'da DEAŞ operasyonu: 12 gözaltı

"Daha dün gibi..."

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Samsun'da terör örgütü DEAŞ"a yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 12 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun'da DEAŞ silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin tespitine yönelik çalışma başlattı. Polis ekiplerinin yaptıkları çalışmalar neticesinde haklarında DEAŞ içerisinde faaliyet gösterdikleri şeklinde bilgiler bulunan 13 Irak uyruklu şahsa yönelik çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda Irak uyruklu 12 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların kaldıkları evlerde yapılan aramalarda dijital envanterlere incelenmek üzere el konuldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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