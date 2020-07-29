Kazara annesini vuran 16 yaşındaki çocuğa adli kontrol

"Daha dün gibi..."

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Samsun'da tabancayla kazara annesini karnından vurarak yaralayan 16 yaşındaki çocuk, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki Y.Ç.'nin temizlediği tabanca kazara ateş aldı. Silahın ateş alması sonucu anne A.G. (33) kazara karnından vurularak yaralandı. 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan genç kadın tedavi altına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Y.Ç. bugün sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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