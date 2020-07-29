Polisi görünce uyuşturucu poşetini attı, yakalanmaktan kurtulamadı

"Daha dün gibi..."

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Samsun'da polisi görünce elindeki içinde uyuşturucu bulunan poşeti atan bir kişi yakalanmaktan kurulamadı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokak satıcılarına yönelik yaptıkları çalışmalar doğrultusunda S.K.'yi takibe aldı. Narkotik polisini fark edince elinde içinde satışa hazır uyuşturucu paketleri bulunan poşeti yere atıp kaçmak isteyen S.K. yakalanarak gözaltına alındı. S.K. sorgulanmak üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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