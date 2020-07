Fındık üreticileri fiyattan memnun Türkiye Meyve Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Gülal: “Cumhurbaşkanımız fiyatları açıklaması ile piyasayı rahatlatmış oldu”

Türkiye Meyve Üreticileri Merkez Birliği Başkanı ve Samsun 19 Mayıs Tarımsal Fındık Üreticileri Birliği Başkanı Alaattin Gülal, Cumhurbaşkanı tarafından fındık alım fiyatının Giresun kalite kabuklu için 22,5, levant kalite kabuklu için ise 22 lira olarak açıklamasının çiftçi için de, ülke için de çok önemli bir kazanç olduğunu söyledi.

Samsun’da fındık alanlarında incelemelerde bulunan Alaattin Gülal yaptığı açıklamada, “Son zamanlarda yaklaşık 1 aydır yağış olmadı. Fındıkta ‘külleme’ dediğimiz hastalık yok. Geçtiğimiz 20 gün önce bir dökülme meydana geldi. Bunlarla beraber 600 bin ton civarında rekolte bekliyoruz. Tabii ki Cumhurbaşkanımız tarafından fiyatların açıklanması çiftçi için de, ülke için de çok önemli bir kazançtır. Cumhurbaşkanımız fiyatları açıklaması ile piyasayı rahatlatmış oldu. İhracatçı anlamında da iyi bir tablo çıkacak, üretim ve çiftçi tarafından da olumlu bir izlenim var ve bundan sonra da devam edecek. Kazanan taraf paydaşların tamamı olacak. Bu tabloda bu gözüküyor” dedi.

Fındıktaki alan bazlı desteğin artık organik üretim yapan çiftçiye verilmesi gerektiğini belirten Gülal, “Bu konuyu gündeme getireceğiz. Önümüzdeki dönemde fındığın önemi daha da artıracak. Talep arttığı gibi dikim alanlarını da arttırabileceğiz. Fındık dediğimiz ürün dünyanın her coğrafyasında yetişebilecek bir ürün değil. Karadeniz’e has bir ürün. Karadeniz’in dışındaki yerlere dikilse bile verim sağlamıyor” diye konuştu.

Gülal, Hal Kanunu’nun bir an önce uygulanması gerektiğini sözlerine ekledi.

