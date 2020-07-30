Bilgi Güvenliği ve Enerji Yönetim Sistemleri eğitimleri tamamlandı

Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ), 27 Temmuz’da başlayan “TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemleri” ve “TS EN ISO /IES 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri” çalışan eğitimleri sona erdi. Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi ile İlahiyat Fakültesi Konferans Salonunda eş zamanlı verilen eğitimlerin sonunda eğitimcilere “Fidan Sertifikası” sunuldu.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi “Enerji Yönetim Sistemleri” ve “Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri” sertifikası alabilmek için başvurduğu Türk Standartları Enstitüsü (TSE) uzmanlarının verdiği 3 günlük eğitimler tamamlandı.



Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri anlatıldı

İlahiyat Fakültesi Konferans Salonundaki ilk eğitimde “TS EN ISO /IES 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri” eğitiminde bilgi teknolojisi, güvenlik teknikleri, bilgi güvenliği yönetim sistemleri, gereksinimler ve standartlar konularında bilgiler çalışanlara aktarıldı. Eğitim Ankara’dan gelen Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Uzmanı Ali Kemal Eyüpoğlu tarafından verildi. Üç günlük eğitim sonunda (TSE) Uzmanı Ali Kemal Eyüpoğlu’na teşekkür edilerek adına kampüse dikilen fidanın sertifikası sunuldu.



Enerji Yönetim Sistemleri eğitimi de başarıyla tamamlandı

Diğer tarafta OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde verilen “TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemleri” eğitiminde; TSE Uzmanı Tuncay Çimen enerjinin önemi, enerji yönetim sistemleri, standardın maddeleri konuları hakkında üç gün boyunca çalışanları bilgilendirdi. Resmi olarak bu belgeyi alan Türkiye’de ilk devlet kurumu olmanın hedeflendiği eğitimlerin sonunda TSE Uzmanı Tuncay Çimen’e adına düzenlenen fidan sertifikası takdim edilerek kendisine teşekkür edildi.

Kalite eğitimleri 2527 Ağustos tarihlerinde de “TS EN ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri” ile devam edecek.

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