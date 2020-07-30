Bafra HEM’in kurslarına tam not

Lübnan'daki Türk enerji gemileri, ödeme kısıtlamalarına rağmen üretime devam ediyor

"Daha dün gibi..."

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Samsun Bafra Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığınca hayata geçirilen destekleme ve yetiştirme kurslarında tam not aldı.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce mezun öğrencilere yönelik açılan ücretsiz üniversite sınavına yönelik destekleme ve yetiştirme kursuna devam eden 220 öğrencinin tamamı barajı aştı. Kursa katılan öğrencilerden Nurefşan Cebeci Türkiye AYT 8111’ncisi oldu.

Kurum Müdürü Hacı Avcı, kursu veren öğretmenleri ve sınavlarda başarı gösteren öğrencileri tebrik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.