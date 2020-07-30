Otomobilindeki 40 bin TL sahte paradan haberi olmadığını söyledi



Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN´da, polis ekiplerinin Kurban Bayramı öncesi yaptığı denetimler sırasında, bir araçta, kağıda sarılmış 40 bin TL sahte para ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli G.T. (31), "Paranın sahte olduğundan haberim yoktu" dedi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bayram öncesi, sahte paraya yönelik çalışma başlattı. Dün gece saatlerinde devriye gezen motosikletli yunus ekipleri, İlkadım ilçesi Ulugazi Mahallesi´nde şüphe üzerine bir otomobil sürücüsünü durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, arka koltukta bulunan çanta içerisinde kağıda sarılmış 40 bin TL sahte para ele geçirdi. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü G.T., paranın sahte olduğundan habersiz olduğunu söyledi.

Şüpheli, ifadesi alınmak üzere Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü´ne götürüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Tayfur KARA

2020-07-30 11:21:55



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.