Demirtaş: “İstihdam oluşturan ve ilçeye katkı sağlayanların destekçisiyiz”

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, istihdam oluşturan ve ilçeye katkı sağlayanların destekçisi olduklarını söyledi.

3 Yapı Samsun Vadi Evleri proje sahiplerinin düzenlediği kahvaltılı tanıtım toplantısına, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, İlkadım İlçe Emniyet Müdürü Adil Aydemir, belediye meclis üyeleri ve iş adamları katıldı.

Belediye Başkanı Necattin Demirtaş’a teşekkür etmek ve devam eden projenin genel bir değerlendirmesini yapmak amacıyla bir kahvaltı düzenlediklerini belirten firmanın koordinatörü Adem Yıldırım, ‘ekonominin lokomotifi’ olarak kabul edilen inşaat sektörünün Samsun için de çok önemli olduğunu vurguladı.



“Her hizmetimiz halkımız için”

Sağlıktan spora, ulaşımdan kültür sanata kadar çok çeşitli alanlarda gerçekleştirilen bütün projelerin merkezinde “insan”ın yer aldığını belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Attığımız her adımda sadece kendi bölgemize değil, kentimizin bütününe karşı sorumlu olduğumuzu bilerek hareket ediyoruz. Her hizmetimizin İlkadım ilçemize yakışır seviyede olmasına önem veriyoruz. Çünkü çok iyi biliyoruz ki, bütünü yaşam alanları şehrin modern çizgisini oluşturan en önemli yapı parçalarıdır” dedi.



“İstihdam ve ilçeye katkı sağlayanların destekçisiyiz”

İş dünyasının, iş adamlarının, sanayicilerin desteklenmesinden yana olduğunu ifade eden Başkan Demirtaş, “Memuriyet hayatımda da böyle düşündüm. Şehrimize herhangi bir arkadaşımız yatırım yapmak istiyorsa onlara yardımcı olmak bizim görevimiz. Pandemi sonrası gerek istihdam gerekse ilçe halkının yaşam standartların üst seviye taşıyan yapıları ilçemize kazandıran firmamıza teşekkür ediyorum. Çünkü firmalar istihdam açısından çok önemli bir sorumluluk taşıyor, Türkiye ekonomisine katkılar sunuyor” diye konuştu.

Programın sonunda Başkanı Necattin Demirtaş, projeyi yerinde inceledi.

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