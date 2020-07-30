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Evinin önünden kaybolan kız çocuğu, ormanda uyurken bulundu

DHA

Evinin önünden kaybolan kız çocuğu, ormanda uyurken bulundu


Tayfur KARA/CANİK (Samsun), (DHA)SAMSUN'un Canik ilçesinde evinin önünde kaybolan 3 yaşındaki kız çocuğu M.G., jandarmanın 5 saat süren çalışması sonucu, ormanda uyurken bulundu. Sağlık durumu iyi olan çocuk, ailesine teslim edildi. 
İlçeye bağlı Tuzaklı Mahallesi'nde M.G., dün akşam saatlerinde evinin önünde oynadığı sırada aniden kayboldu. Kızlarının kaybolduğunu fark eden aile, küçük çocuğu aramaya başladı. Arama çalışmalarından sonuç alınamayınca, aile durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Çevrede geniş çaplı tarama yapan jandarma, 5 saat sonra, M.G.'yi, evinden 1,5 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda uyurken buldu. Ekipler tarafından sağlık kontrolünden geçirilip, durumunun iyi olduğu belirlenen M.G., ailesine teslim edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Tayfur KARA
2020-07-30 11:54:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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