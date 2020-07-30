Karadeniz'in giriş kapısı Samsun'da bayram trafiği



Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY/SAMSUN, (DHA) İSTANBUL ve Ankara gibi büyükşehirlerden Kurban Bayramı tatili için memleketlerine giden vatandaşlar, Karadeniz Bölgesi'ne giriş kapısı konumundaki Samsun'da trafikte yoğunluğa neden oldu. Yollardaki araç sayısının artmasına rağmen ulaşımda aksama yaşanmadı.

Kurban Bayramını memleketlerinde geçirmek isteyen vatandaşlar başta İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerden Karadeniz Bölgesi'ne gitmek için yola çıktı. Bu durum özellikle Karadeniz Bölgesi'ne giriş kapısı konumunda olan Samsun'da trafikte yoğunluğa neden oldu. Yollardaki araç sayısının artmasına rağmen ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmadı. Öte yandan yollardaki kritik noktalarda polis ve jandarma ekipleri tarafından tedbirler alınarak uygulama noktaları oluşturuldu.



DHA-Genel Türkiye-Samsun Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY

2020-07-30 12:08:36



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