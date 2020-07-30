Samsun'da şehitlikte ziyaretçi yoğunluğu

Yaprak KOÇERHüseyin KALAY/SAMSUN, (DHA) SAMSUN'da Kurban Bayramı arifesinde şehitlikler ziyaretçilerle doldu.
Kurban Bayramı'nın arife günü kent merkezindeki şehitlikler ziyaretçi akınına uğradı. Kıranköy Mezarlığı'ndaki şehitliği ziyaret eden şehit yakınları duygu dolu anlar yaşadı. Şehitliğe gelen vatandaşlar, Kuran-ı Kerim okuyup, dua etti, şehit yakınları ile görüştü.
Mersin'in Mut ilçesinde 3 gün önce askerleri taşıyan otobüsün şarampole devrildiği kazada şehit olan Ulaştırma Er Caner Mayendağı'nın (25), şehitlikte bulunan kabrini ziyaret eden vatandaşlar da dua etti.
DHA-Genel Türkiye-Samsun Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY
2020-07-30 13:32:19
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