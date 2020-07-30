Çocuklar şehitlikteki bayrakları çaldı Çocukça hırsızlık kamerada

"Daha dün gibi..."

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Samsun'da gündüz vakti şehitliğe giren 4 çocuk, şehit mezarlarındaki 12 Türk bayrağını çaldı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Şehit yakınları ise duruma tepki gösterdi.

İlkadım ilçesinde bulunan Asri Mezarlık Şehitliğinde Türk bayrağı hırsızlığı gerçekleşti. Güvenlik kamera görüntülerine göre, 27 Temmuz Pazartesi günü şehitliğe giren 4 çocuk, şehit mezarları başında bulunan 12 Türk bayrağını alarak kayıplara karıştı. Arefe günü şehitlik ziyaretinde bulunan şehit yakınları, durum karşısında üzüntülerini dile getirdi.

Şehit Astsubay İlhan Hamlı'nın ağabeyi Ayhan Hamlı, "Şehitliğe sürekli gelip gidiyorum. Bayrakların alınması çok üzücü bir durum" dedi.

Çalınan bayrakların yerine, Büyükşehir Belediyesi tarafından yenileri asıldı.

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