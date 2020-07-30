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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sandıkçı, çalışanlarıyla bayramlaştı

İHA

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, bayram öncesi son mesai gününde mesai arkadaşlarını görev yerlerinde ziyaret ederek bayramlaşma geleneğini sürdürdü.

Sandıkçı, çalışanlarıyla bayramlaştı

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, bayram öncesi son mesai gününde mesai arkadaşlarını görev yerlerinde ziyaret ederek bayramlaşma geleneğini sürdürdü.
Kurban Bayramı öncesi son mesai gününde belediye birimlerinde ve şantiye alanında çalışan mesai arkadaşlarını ziyaret ederek bayramlarını kutlayan Başkan Sandıkçı, mesai arkadaşlarının aileleriyle birlikte sağlık ve huzur içinde bir bayram geçirmeleri temennisinde bulundu.
“Üzüntüler paylaşıldıkça azalır, sevinçler paylaşıldıkça çoğalır” diyen başkan Sandıkçı, “Bayramlar paylaşmaktır, gönül almaktır, bir ve beraber olmaktır. Özellikle kurban, toplumlarda dayanışma ve yardımlaşma ruhunu canlı tutar. Bayram süresince akrabalarımızı ziyaret edelim. İhtiyacı olanlara yardım edelim. Kurbanlarımızı dar gelirliyle, yetim ve öksüzle, yoksul ve kimsesizle paylaşmayı ihmal etmeyelim. Bir ve beraber oldukça, paylaştıkça bütün zorlukları, bütün engelleri aşabiliriz. Paylaşım içinde, gönül birliği içinde bir bütün olarak mutlu Canik’i, mutlu Samsun’u, mutlu Türkiye’yi dolayısıyla mutlu huzurlu bir dünyayı inşa edebiliriz” ifadelerini kullandı.

“Mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum”
Yaklaşık 5 aydır salgın hastalıkla mücadele konusunda ülke olarak başarılı bir dönem geçirildiğini belirten Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Bu zorlu süreçte geceli gündüzlü fedakârca çalışan, emek harcayan mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Tüm dünyada gündem olan salgın hastalıkla mücadele ederken ilçemize hizmet etme noktasında diğer hizmetlerden de geri kalmadık. İnsanlarımızın hayatlarını kolaylaştırmaya yönelik gerekli bütün çalışmaların içinde olduk ve olmaya da devam ediyoruz. Zaten bu görevde oluş sebebimiz ilçe insanımıza hizmet etmek, onların hayatlarına dokunabilmektir” dedi.

“Ziyaretlerimizde fiziksel mesafe önemli”
Sandıkçı, şöyle devam etti: “Salgın hastalığın yayılmasının önlenmesine yönelik ülkemiz çok ciddi başarı sağladı. Sağlanan bu başarının anlam bulması için, ülkemizin geleceği, insanlarımızın sağlığı için özellikle bayramda akraba ziyaretlerinde sosyal mesafeye uyarak maske kullanmayı ihmal etmeyelim. Yine bayram ziyaretleri için ya da tatil amacıyla yollarda olan vatandaşlarımızın trafik kurallarına uymalarını, mutlaka emniyet kemerlerini takmaları hem kendi sağlıkları, hem de toplum sağlığı için çok çok önemli. Trafik kurallarına uyalım. Hiç kimse üzülmesin, acı çekmesin.”
Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı sözlerini, “Mesai arkadaşlarım ve Canikli vatandaşlarımız başta olmak üzere, ülkemizin ve tüm dünya Müslümanlarının Kurban Bayramı’nı tebrik ediyor, sağlık içinde, huzur içinde, birlik ve beraberlik içinde, paylaşım içinde mutlu bir bayram diliyorum” şeklinde tamamladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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