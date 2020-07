Görme engelli vatandaş 20 senedir şehitlikte Kur'an okuyor

Samsun'da yaşayan doğuştan görme engelli Yılmaz Gudal, 20 senedir her bayram arefesinde şehitliğe ziyaret ederek Kur'anı Kerim okuyor, dua ediyor.

Yüzde 90 görme engeli bulunan 40 yaşındaki Yılmaz Gudal, her bayram arefesinde şehitliği ziyaret ediyor. Gudal, bu Kurban Bayramı arefesinde de İlkadım ilçesindeki Asri Mezarlık Şehitliği'ne gelerek dua edip, Yasini Şerif okudu. Şehit mezarlarını tek tek dolaşarak dua eden Gudal, burada ayrıca mezarlıktaki toprakları kokluyor.

Her bayram arefesinde ziyarette bulunduğunu belirten Gudal, "Burada benim kanım, canım yatıyor. Nasıl gelmeyeyim. Her bayram arefesinde burayı ziyaret ederim. Kur'anı Kerim'i hemen hemen ezbere bilirim. Burada Yasini Şerif okurum. Doğuştan görme engelli olarak doğdum. Görmem zamanla daha da çok kapandı. Allah dert verip dermansız bırakmasın. Allah vatanımızı ve milletimizi zafer ve muzaffer eylesin" dedi.

