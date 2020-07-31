Tır alevlere teslim oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Samsun’un Terme ilçesinde seyir halindeki bir tır yanarak küle döndü.

Olay, Terme’nin Miliç mevkisinde gece saatlerinde meydana geldi. Seyir halindeki tır alev aldı. Yangın seyir halindeki sürücüler tarafından fark edildi ve tır sürücüsü uyarıldı. Alevler kısa sürede tırı kapladı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiyenin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü ancak tır küle döndü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.