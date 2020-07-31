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Samsun’da balıkçılar sezon hazırlıklarına başladı

İHA

– Samsun'da balıkçı tekneleri av sezonunun açılmasına bir ay kala hazırlıklarına başladı.

Samsun’da balıkçılar sezon hazırlıklarına başladı

– Samsun’da balıkçı tekneleri av sezonunun açılmasına bir ay kala hazırlıklarına başladı.
Samsun Büyükşehir Belediyesi Balıkçı Barınağı’nda bağlı balıkçı tekneleri boyandı. Balıkçılar sezon için gerekli teçhizat ve malzemeyi hazırlamaya başladı. Sezon öncesi balık ağları onarılıyor. Herkes 1 Ekim tarihinde “Vira Bismillah" demeyi bekliyor.
Sezondan umutlu olduklarını belirten Samsun Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifleri Başkanı Atıf Malkoç, “Gemilerimiz hazır denize indiler. Boyası bütün bakımları yapıldı. Şu an av bakımları yapılıyor. Herkes hazır. Denizde görünen veriler de iyi. Deniz suyu sıcaklığı bu sene iyi görünüyor. Palamutta şu an yavru çıktı. İstavrit denizde var. Hamsi de görünüyor denizde. Bundan gerisi Allah’ın bileceği iş. Ama bu sene denizin görünümü iyi görünüyor. Geçen sezon fena değildi. Pandemiden dolayı geçen sezon balık satışları durgun geçti. Bu sene iyi olur. Böyle bir şey beklemiyoruz. Allah’tan bir zeval gelmedikten sonra veriler iyi görünüyor” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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