Böbrek hastası kadın ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi

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Samsun'da börek hastası olup diyalize girmesi gereken yaşlı kadın ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Vezirköprü ilçesinde ikamet eden 72 yaşındaki Safiye A., Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan yaşlı kadının acil diyalize girmesi gerektiği için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevkine karar verildi. Samsun'dan havalanan Sağlık Bakanlığı 112 Acil Servise ait ambulans helikopter Vezirköprü ilçesine giderek Safiye A.'yı alıp Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Yaşlı kadın Samsun'daki hastanede tedavi altına alındı.

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