Samsun’da motosiklet kazası: 2 yaralı

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Samsun'un Terme ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Samsun Ordu karayolu Terme ilçesi Kozluk mevkisinde seyretmekte olan Osman A. idaresindeki 55 ARB 81 plakalı motosiklet, aynı istikamette giden bir otomobil tarafından sıkıştırılınca direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü Osman A. ve Duygu A. yaralandı. Yaralılar 112 acil sağlık ekipleri tarafından Terme Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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