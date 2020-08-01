Bafra'da silahlı kavga: 1 yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde çıkan kavgada silahla açılan ateş sonucu 1 kişi yaralandı.

Olay, Tabakhane Mahallesi Medrese aralığında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü bir mekanda Mehmet A. ile henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi arasında çıkan tartışma, eğlence mekanının dışarısında da devam etti. Kavgaya dönüşen tartışmada Mehmet A. silahla açılan ateş sonucu yaralandı. Yaralı, olay yerine çağrılan 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Silahla ateş ederek Mehmet A.’yı yaraladıktan sonra olay yerinden kaçan ve henüz kimliği belirlenemeyen şahsı yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.