Parmak kopmalarında tedavi yöntemleri Dr. Söylemez: “Mikrocerrahi yöntemleriyle parmak kopmaları yerine dikilebiliyor” “Parmak kopması durumunda el cerrahisi uygulayan merkezlere ulaşmak son derece önemlidir”

Normalleşme süreciyle birlikte, yaz aylarında el yaralanmalarının artış gösterdiğini belirten Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Fatih Söylemez, “El yaralanması olduktan sonra hasta elini temiz bir havluyla sarmalı, sonra kopan parçayı temiz bir beze sarıp, serin ortamda, buza yapıştırmadan, en yakın sağlık merkezine başvurulmalıdır” dedi.

FBM Tıp Merkezinde Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı olarak görev yapan Opr. Dr. Fatih Söylemez, parmak kopmalarında tedavi yöntemleri ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. El yaralanması olduktan sonra hastanın yapması gerekenler konusunda bilgi veren Dr. Fatih Söylemez, “Yaralanmadan sonra kişi elini temiz bir havluyla sarmalı, sonra kopan parçayı temiz bir beze sarıp, serin ortamda, buza yapıştırmadan, en yakın sağlık merkezine başvurulmalı. Sonrasında sağlık merkezleri hastaları el cerrahisi ile ilgili uygun merkezlere yönlendiriyor. Basit yaralanmalar sağlık merkezlerinde onarılırken damar kesisi, sinir kesisi, kemik kırığı, tendon kesisi, parmak kopması durumlarında el cerrahisi uygulayan merkezlere ulaşmak son derece önemlidir” diye konuştu.



“Parmak kopmaları dikilebiliyor”

Günümüzde mikrocerrahi yöntemlerinin ilerlemesiyle birlikte, parmak kopması çok uç seviyelerde değilse ve aşırı ezilme görmemişse parmakların yerine dikilebildiğinin altını çizen Dr. Fatih Söylemez, “Parmak kopmalarında kopan parçanın kansız kalmaya dayanma süresi yaklaşık 24 saat arasında. Bu nedenle bir an önce kopan parçayı yerine dikebilecek bir merkeze ulaştırılması gerekli. 112 Acil yardım sistemi bunu organize ediyor. El yaralanmalarında, öncelikle dokular temizlenir. Daha sonra doku eksikliği yoksa dokular uygun şekilde dikilerek onarılır. Kemik kırığı varsa genellikle kırık hattına teller takılarak kırığın uygun şekilde kaynaması sağlanır. Yumuşak doku eksikliğinde bu bölgeye doku getirilmeye çalışılır. Parmak ucunda kan dolaşımının bozulduğu durumlarda mikroskop altında damar onarımı yapılarak dolaşım tekrar sağlanır. Parmakta sinir kesisi varsa mikroskop altında sinir onarımı uygulanabilir” şeklinde konuştu.

Parmakların dikilemediği durumlarda parmak boyu kısalmasın diye vücudun başka bölgelerinden deri parçaları alabildiklerini söyleyen Dr. Fatih Söylemez, “Biz plastik cerrahlar kopan parçanın dikilebilir özellikte olmadığı durumlarda, parmak boyu kısalmasın diye, vücudun başka bölgelerinden deri parçaları getirebiliyoruz. Bu da parmağın kısalmasını önlüyor ve çok avantaj sağlıyor. Parmaklarımızın kan dolaşımını sağlayan damar yapıları uç uca birleştirilerek kan dolaşımı yeniden başlatılır. Bu damarlar çok küçük olduğu için çıplak gözle bu ameliyatlar yapılamaz, ancak mikroskoplar altında yapılabilir. Sırayla kemikler, damarlar, sinirler onarılarak parmağın yaşaması sağlanır” ifadelerini kullandı.



“Sinir kesiği olan yaralanmalarda iyileşme birkaç ay sürebilir”

Sadece deriyi ilgilendiren bir yaralanma yaklaşık 15 günde iyileşebildiğini ifade eden Söylemez, “Kemik kırığı olan, tendon kopması olan, sinir kesiği olan yaralanmalarda iyileşme birkaç ay sürebilir ve sonrasında uzun fizik tedavi süreçleri gerekebilir. Bu yaranmanın özelliğine göre çok değişkendir. El yaralanmalarında bütün uğraşmalara rağmen, yara iyileşmesinde gecikme, enfeksiyon, kemik kırıklarının kaynaşmasında gecikme veya kötü kaynaşma, gibi sorunlar görülebilir. Bunları düzeltmek için ilave ameliyatların uygulanması gerekebilir” açıklamasında bulundu.

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