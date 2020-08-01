Samsun'da trafik kazası: 3'ü çocuk 7 yaralı

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Samsun'un Terme ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, SamsunOrdu karayolunda seyir halinde olan 54 ZY 085 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak durabildi. Çarpışmanın etkisiyle araçta bulunan 6 yaşındaki çocuk kırılan ön camdan savrulup yola düşerek yaralandı. Kazada 4 yetişkin, 3 çocuk olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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