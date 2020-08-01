Köpeğin saldırısından kurtulmak için atladığı denizde boğuldu

Samsun'da deniz kenarında köpeğin saldırısına uğrayan genç, hayvandan kurtulmak için kaçtığı denizde boğuldu.

Edinilen bilgiye göre, Emrah Yıldırım (33) arkadaşları ile birlikte İlkadım ilçesi Baruthane Mahallesi’nde deniz kenarına gitti. İddiaya göre, arkadaşına ait rottweiler cinci köpeğin saldırısına uğrayan Emrah Yıldırım, hayvandan kurtulmak için denize kaçtı. Köpeğin saldırısı denizde de devam etti. Köpekten kurtulmaya çalışan Yıldırım denizde akıntıya kapılarak kayboldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen Samsun Emniyet Müdürlüğü Denizlimanı Sualtı Grup Amirliğine bağlı dalgıç polisler tarafından denizden çıkarılan Yıldırım, 112 acil servis ekiplerince Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Vücudunun çeşitli bölgelerinde köpeğin diş izleri ve tırnak yaraları olduğu tespit edilen Emrah Yıldırım, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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