Serinlemek için denize giren genç, boğulma tehlikesi geçirdi



Hüseyin KALAYAyhan AYDEMİR/SAMSUN, (DHA)SAMSUN'un Atakum ilçesinde, denize giren Mert Cin (22), akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Boğulma tehlikesi geçiren Cin, deniz polisi ekibince sudan çıkarılıp, hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Atakum ilçesi İncesu Yalı Mahallesi sahilinde meydana geldi. Arkadaşları ile birlikte serinlemek için denize giren Mert Cin bir süre sonra akıntıya kapıldı. Suda çırpınan Cin, bir süre sonra gözden kayboldu. Durumu fark eden arkadaşları polise haber vererek yardım istedi. Olay yerine gelen Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç polisler suda arama çalışması yaptı. Bilinci kapalı olarak sudan çıkarılan Mert Cin, kıyıya getirildi. Cin, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Hüseyin KALAYAyhan AYDEMİR

2020-08-01 20:18:43



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