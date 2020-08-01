Otomobil devrildi: 3 yaralı

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Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kalaycı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.A'nın kullandığı 55 NP 311 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ve otomobilde bulunan F.A. ve F.A. olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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