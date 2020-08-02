Bu kurbanda da manzara değişmedi Kasaplar sokakta kıyma çeken sahte kasaplardan şikayetçi

– Samsun Kasaplar Odası Başkanı Ömür Şen, bu Kurban Bayramı’nda da sokakta kıyma çeken sahte kasapların sağlıksız ve tedbirsiz bir şekilde vatandaşlara hizmet verdiğini söyledi.

Kurban Bayramı’nda eti olan vatandaşlar ilerleyen günlerde de kullanmak üzere etlerini kıyma çektirerek, dolaplarının dondurucularında saklıyor. Bazı vatandaşlar etlerini steril ortamda kasapta çektirirken, bazı vatandaşlar ise sokaklarda kurulan seyyar tezgahlardaki sahte kasaplardan etlerini kıyma çektirdiler. Oda başkanı Ömür Şen, pandemi sürecinde sokakta yetkisiz kişilerin kıyma çekmesine tepki gösterdi.

Uyarıların dikkate alınmadığını ifade eden Samsun Kasaplar Odası Ömür Şen, “Önceki bayramlarda olduğu gibi bu bayramda da hiçbir uyarı dikkate alınmadı. İnternetçi, bakkal ya da vatandaş sokak ortasına koydukları kıyma çekme makineleriyle kıyma çekmeye devam ettiler. Bu sene bir korona virüsü var. Vatandaşların kasaplara yönelmemesinin sebebi olarak hemen evinin önünde işini halledip, zaman kazanmayı istemesi olabilir. Vatandaş belki daha ucuza kıyma çektirmek için bunu yapıyor ama vatandaşı kabahatli olarak görmüyorum. Sokakların ortasında 1 sene boyunca kıyma makinasını saklayanlar kıyma çekiyorlar. Uzun süre kullanılmayan makinelerin için de pas da olabilir. Biz kasapları en ince ayrıntısına kadar inceleyip ceza yazıyorlar ama Samsun’da neredeyse her sokakta kıyma çekildi. Aynı denetlemelerin onlar için de uygulanmasını istiyoruz. Özellikle de bu bayramda pandemi yüzünden denetimlerin daha da sıkılaştırılması gerekirdi” dedi.

Samsun’da birçok sokakta ve alakasız dükkanın önünde kıyma çekme makineleriyle kilosu 1 TL’den kıyma çekildi. Kasaplarda kıyma çektirmenin kilosu ise ortalama 1,5 TL olarak gerçekleşti.

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