Sokakta baygın bulunan yaşlı adam hayatını kaybetti

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Samsun'da sokakta baygın halde bulunan yaşlı adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi 100. Yıl Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 74 yaşındaki Mehmet P. sokakta baygın halde bulundu.Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaşlı adam yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kalp krizi geçirdiği tahmin edilen Mehmet P.'nin kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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