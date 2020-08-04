Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi Atatürk Bulvarı yan yolda saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Onur Aydın idaresindeki 55 SA 322 plakalı minibüs, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak refüje çıktı. Kazada yaralanan Kamal Aydın, 112 acil servis ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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