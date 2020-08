Yumurtalık kanseri için sitoredüktif cerrahi

Jinekolojik Onkolojik Cerrahi Uzmanı Jin. Op. Dr. Burak Tatar, ciddi ve ölümcül risk taşıyan kanser türlerinin başında gelen over (yumurtalık) kanserinde sitoredüktif cerrahi tedavisi ile başarı oranının büyük oranda arttığını söyledi.

Samsun Büyük Anadolu Hastanesinde görevli Jinekolojik Onkolojik Cerrahi Uzmanı Jin. Opr. Dr. Burak Tatar, yumurtalık kanserinin tedavisi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Ölümcül risk taşıyan kanser türlerinin başında yumurtalık kanserinin geldiğini belirten Dr. Burak Tatar, "Halk arasında yumurtalık kanseri olarak adlandırılan bu kanser türü tıp alanında over kanseri olarak adlandırılmaktadır. İleri dönemde kanserin büyümesi ve yayılması durumunda sindirim sistemine ait olan bazı belirtiler gözlemlenir. Bu belirtilerin başında; karın ağrısı, sık idrara çıkma, karında şişkinlik, hazımsızlık, karında asit birikimi ve vajinal kanama gelmektedir" dedi.



"Sitoredüktif cerrahi"

Yumurtalık kanseri tedavisinde hastanın yaşı, genel sağlık durumu ve kanserin evresinin belirleyici rol oynadığını ifade eden Burak Tatar, "Yumurtalık kanserinin klasik tedavisinde öncelikle cerrahi müdahale tedavi başarısında önemlidir. Sitoredüktif cerrahide ise amaç, vücutta var olan bütün tümör dokusunun tamamen çıkarılmasıdır ve daha komplike ve ekstensif bir cerrahi prosedür. Sitoredüktif cerrahi başlıca over kanseri ve diğer jinekolojik kanserlerde sağkalımın arttırılmasını sağlar. Over kanserinde hastalığın mikroskopik boyuta küçültülmesi ve takiben kemoterapi verilmesi tedavinin temelini oluşturur" diye konuştu.



"En büyük mutluluğumuz hastalarımızın sağlığı"

Yumurtalık tümörlerinde ilk cerrahinin tam yapılıp hastada tümör bırakılmamasının çok önemli olduğuna dikkat çeken, "Bu ameliyatların bu işte tecrübe sahibi jinekolojik onkoloji cerrahisi uzmanları tarafından yapılması hastalarımızın sağlığı açısından çok önemlidir. Tam sitoredüksiyon cerrahisi bir ekip işidir. Tümörün yaygınlığına göre, hastamıza da yaptığımız gibi (kolon rezeksiyonu, sürrenal bez rezeksiyonu, diyafram stripping ve parsiyel rezeksiyonu, total peritonektomi, histerektomi gibi) saatler süren bir cerrahi afor gösterilmelidir. Aksi takdir de hastalar cerrahiden fayda yerine zarar görebilmektedirler. En büyük mutluluğumuz hastalarımızın sağlıklarına kavuşmalarıdır" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.