Hematolojide en sık görülen kanser: Lenfoma

Hematoloji Uzmanı Doç. Dr. Burak Uz, hematolojik kanserlerde son yıllarda çok önemli ilerlemeler sağlandığını söyleyerek, “Hematolojide en sık görülen kanserler, lenf düğümü kanseri olan lenfomalardır. Hematolojide çok sayıda yeni ilaç klinik çalışmalarda etkinliklerini gösterdi. Yeni ilaçlar arasında, etki tarzı çok ilginç olan hedef odaklı çeşitli ilaçlar da yer alıyor” dedi.

Medicana Samsun Hastanesi Hematoloji Uzmanı Doç. Dr. Burak Uz kan kanserleri konusunda bilgi verdi. Hematolojide en sık görülen kanserlerin, lenf düğümü kanseri olan lenfomalar olduğunu belirten Dr. Burak Uz, “Bu hastalıkları hodgkin lenfoma ve hodgkin dışı lenfomalar olarak iki büyük gruba ayırıyoruz. Hodgkin dışı lenfomalar, çok sayıda, değişik biyolojisi ve süreçleri olan, tedavileri günümüzde tamamen farklılaşmış, özellikler kazanmış hastalıkların toplandıkları bir havuz oluşturuyor” diye konuştu.

Sıklık açısından lenfomalardan sonra gelen hastalık da kemik iliğinde ve kemiklerde görülen multipl miyelom adlı hastalığın olduğunu ifade eden Burak Uz, "Diğer sık görülen kan kanseri tipleri ise beyaz kan hücrelerinin lösemi denilen hastalıklarıdır. Bunları akut lösemiler (akut miyeloid lösemi ve akut lenfoblastik lösemi) ve kronik lösemiler (kronik miyeloid lösemi ve kronik lenfositik lösemi) diye farklı gruplara ayırıyoruz. Miyelodisplastik sendromda, daha çok yaşlı insanlarda görülen, kandaki hücre sayılarının azalması ile fark edilen hastalıklardır. Bir diğer grup ise miyeloproliferatif hastalıklar olup bu hastalıklar kendilerini genellikle kandaki hücre sayılarının artması ile gösterirler. Bunların yanında, kanser olmasa dahi çok ciddi olan hastalıklar da var, mesela aplastik anemi denilen, kemik iliğinin kan hücrelerini imal edememesinden kaynaklanan bir hastalık. Bağışıklık sistemini etkileyen kan hastalıkları da önemli hastalıklar arasında yer almaktadır” şeklinde konuştu.

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