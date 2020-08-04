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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tekkeköy Belediyesi Ağustos Ayı Meclis Toplantısı

İHA

Tekkeköy Belediyesi aşırı yağışların ardından su birikintisinin olduğu Tekkeköy Köprübaşı Mahallesi'ndeki eski Tekel ambarların bulunduğu 30 bin m2'lik alanı, Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ) tarafından yapılacak alt yapı çalışmalarının ardından yapacak.

Tekkeköy Belediyesi Ağustos Ayı Meclis Toplantısı

Tekkeköy Belediyesi aşırı yağışların ardından su birikintisinin olduğu Tekkeköy Köprübaşı Mahallesi’ndeki eski Tekel ambarların bulunduğu 30 bin m2’lik alanı, Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ) tarafından yapılacak alt yapı çalışmalarının ardından yapacak.
Tekkeköy Belediyesi Ağustos Ayı Meclis Toplantısı, belediye binasında yer alan meclis toplantı salonunda yapıldı. 4 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıya Meclis Başkanvekili Aydın Karmil başkanlık yaptı. Mecliste görüşülen tüm maddeler oy birliği ile kabul edilerek incelenmek üzere ilgili komisyonlara havale edildi.
Toplantı açılışında konuşan ve korona virüsü tedbirlerine dikkat çeken Tekkeköy Belediye Meclis Başkanvekili Aydın Karmil, “Başkanımız ve meclisimiz adına idrak ettiğimiz Kurban Bayramımızı kutluyorum. Nice güzel bayramlara milli ve manevi değerleri yüksek bayramlara eriştirmeyi Rabb'imizden niyaz ediyoruz. Güzel bir bayram geçirdik. Şu konu çok önemli: Gezdik, gördük. Hepimiz insanoğluyuz. Maske ve mesafe kuralına biraz daha dikkat etmemiz gerektiği kanaatindeyim. Bunu söylerken meclisteki mesafe düzeni sayesinde müsaade alarak maskemi takmadım. İnşallah bu zor süreci de hep birlikte atlatırız. Dua ve tedbir anlamında üzerimize düşen görevi yapmakla mükellef olduğumuzu bir kez daha ifade ediyorum” dedi.
Meclis gündem maddelerinin ardından gündem dışı olarak, eski Tekel ambarlarının bulunduğu ve şu anda iş yeri olarak kullanılan 30 bin m2 kapalı alandaki su birikintisi sorununun çözülmesi isteğine Tekkeköy Belediyesi Başkan Yardımcısı Özkan Karakaya cevap verdi.

Karakaya: “Alt yapı yapılmadan üst yapı yapamıyoruz”
Eski Tekel ambarlarının bulunduğu ve şu anda iş yeri olarak kullanılan 30 bin m2 kapalı alandaki su birikintisi sorununun alt yapı sıkıntısı giderildikten sonra yapılacağının altını çizen Tekkeköy Belediyesi Başkan Yardımcısı Özkan Karakaya, “Köprübaşı Mahallesi’nde bulunan eski tekel ambarlarıyla alakalı olarak Samsun Büyükşehir Belediyesi ve SASKİ ile görüşme yaptık. Bahsedilen bölgede altyapı sorunu var. Alt yapı sorunu giderilmeden üst yapı da yapamıyoruz. Gerçekten yollar kötü, alt yapı olmadığından dolayı iş yeri sahipleri aşırı yağışlarda sıkıntı yaşıyor. 1520 gün önce SASKİ Genel Müdürlüğü ile yapılan görüşme neticesinde burayla alakalı bir karar alındı. SASKİ Samsun’da Doğu ve Batı olmak üzere 2 ihale yaptı. Bu ihale kapsamı içerisinde 30 m2 kapalı alanı olan ambarların alt yapı sorununun da yapılacağı ifade edildi. 10 gün sonra yer teslimi yapıldıktan sonra Tekkeköy’de ilk önce yapılacak iş, bu iş olacak” dedi.
Komisyonda görüşülecek gündem maddeleri daha sonra onaylanmak üzere tekrar meclise havale edilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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