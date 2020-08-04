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Samsun’da Kur'an ve dini kitaplar çöpe atıldı

İHA

Samsun'da içinde Kur'anı Kerim'in de bulunduğu dini kitaplar çöp konteynerine atıldı. Çevredeki vatandaşlar durumu fark edince, kitapları belediyeye teslim etmek üzere çöpten topladı.

Samsun’da Kur'an ve dini kitaplar çöpe atıldı

Samsun’da içinde Kur'anı Kerim’in de bulunduğu dini kitaplar çöp konteynerine atıldı. Çevredeki vatandaşlar durumu fark edince, kitapları belediyeye teslim etmek üzere çöpten topladı.

Samsun’un Terme ilçesinde bir çöp konteyneri etrafındaki atık kitaplar vatandaşların dikkatini çekti. Kitapları dikkatlice inceleyen vatandaşlar içinde Kur'an’ı Kerim ve çeşitli dini kitapların yer aldığını fark edince kitapları çöpten toplamaya başladı. Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çöpe atılan Kur’an, fıkıh, hadis, meal ve ilmihal gibi çeşitli dini kitapların yanı sıra temel sağlık eğitimine dair ciltlerde vatandaşlar tarafından toplandı. Durumu belediye ekiplerine bildiren vatandaşlar, dini kitapları yetkililere teslim ettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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