ÇTB’den maske dağıtımı

Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB) korona virüsüne karşı tedbirin önemini vurgulayarak, borsa üyelerine cerrahi maske dağıtımı gerçekleştirdi.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Çarşamba Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, “Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı tedbirli olmalıyız, virüs henüz bitmiş değil rehavete kapılmamalıyız. Sağlık Bakanlığımızdan yapılan açıklamalar doğrultusunda hareket etmeli maske, mesafe, hijyen kurallarına uymalıyız. Virüse karşı ancak böyle başarılı olabiliriz” dedi.

Başkan Yılmaz açıklamasında, maske kullanımının zorunlu hale gelmesi ve 2020 fındık sezonun yaklaşması münasebetiyle borsa üyesi firma ve fabrikalara 15 bin adet tek kullanımlık maske dağıtımı yaptıklarını belirtti. Yılmaz, “Çarşamba Ticaret Borsası olarak maske kullanımının zorunlu olmasıyla birlikte ortaya çıkan bu ihtiyaç doğrultusunda, sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ederek borsamız üyesi firma ve fabrikalara toplamda 15 bin adet tek kullanımlık cerrahi maske temin ettik. Ayrıca kamu kurumlarımıza, emniyet müdürlüklerimize ve çeşitli kurum ve kuruluşlara da maske temini sağladık” ifadelerini kullandı.

Başkan Yılmaz, “İçinde bulunduğumuz bu sıkıntılı günlerden ancak ortak bilinçle hareket ederek, virüse karşı tedbiri elden bırakmayarak kurtulabiliriz” diye konuştu.

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